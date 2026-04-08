Piyasalarda iki haftalık 'ateşkes' etkisi: Petrol 100 doların altına indi, altın yükseldi! | Video

Piyasalarda iki haftalık 'ateşkes' etkisi: Petrol 100 doların altına indi, altın yükseldi!

08.04.2026 | 11:26

Ortadoğu'da ateşkes kararı ile birlikte altın fiyatları rekor kırdı. Ons altın yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak 4 bin 850 dolar seviyesini aştı. Savaşın 40. gününde gelen ateşkes kararı piyasalarda güçlü hareketlere neden oldu. Altındaki yükselişe paralel olarak gümüş fiyatları da sert artış gösterdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, konuya ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.