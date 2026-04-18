Karaman ve Tokat’ta tefecilere yönelik operasyonda 56 gözaltı | Video

Video Haber Karaman ve Tokat'ta tefecilere yönelik operasyonda 56 gözaltı
18 Nisan 2026 | 17:12

İçişleri Bakanlığı, Karaman ve Tokat’ta jandarma ekiplerince tefecilere yönelik icra edilen operasyonda 56 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Karaman ve Tokat İl Jandarma Komutanlıklarınca, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 56 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; 25'i tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; vatandaşlarımızı yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlarımıza ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA