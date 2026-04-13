56 ilde DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı | Video

56 ilde DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı
13.04.2026 | 15:52

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 56 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 56 ilde operasyonlar düzenlendi.


Adana, Adıyaman, Ağrı, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında aranma kaydı bulunan şahısların da aralarında yer aldığı 525 şüpheli yakalandı.


Şüphelilerin; geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüte finansal destek sağladıkları ve irtibatlı Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) oldukları tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden 88'i YTS kapsamında sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah, mühimmat, finansal varlık ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Butale’yle bir araya geldi | Video 00:16
Dışişleri Bakanı Fidan, Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Butale'yle bir araya geldi | Video 13.04.2026 | 16:09
Çorum merkezli 4 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama | Video 00:40
Çorum merkezli 4 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama | Video 13.04.2026 | 15:59
56 ilde DEAŞ Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı | Video 00:33
56 ilde DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı | Video 13.04.2026 | 15:52
İçişleri Bakanlığı envanterine girecek İHA ve helikopterler kamerada | video 04:19
İçişleri Bakanlığı envanterine girecek İHA ve helikopterler kamerada | video 13.04.2026 | 15:39
Bakan Bolat: Avrupa Birliği her zaman temel ortağımız olmuştur | Video 07:14
Bakan Bolat: "Avrupa Birliği her zaman temel ortağımız olmuştur" | Video 13.04.2026 | 14:35
Yozgat’ta DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama | Video 00:56
Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama | Video 13.04.2026 | 14:15
Son dakika | Gram altın fiyatlarında Hürmüz Boğazı etkisi! Altın fiyatlarında seyir ne yönde olacak? | Video 04:01
Son dakika | Gram altın fiyatlarında Hürmüz Boğazı etkisi! Altın fiyatlarında seyir ne yönde olacak? | Video 13.04.2026 | 13:34
Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail Türkiye’yi yeni düşman ilan etme arayışında | Video 07:19
Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail Türkiye’yi yeni düşman ilan etme arayışında | Video 13.04.2026 | 13:15
Bolu Belediyesi’ne yönelik soruşturmada ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 4 tutuklama | Video 01:58
Bolu Belediyesi’ne yönelik soruşturmada ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 4 tutuklama | Video 11.04.2026 | 08:55
Yenişehir Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: 30 gözaltı kararı | Video 01:00
Yenişehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 30 gözaltı kararı | Video 10.04.2026 | 09:10
Çorbacıda makam gerginliği! Hizmetten memnun kalmayan CHP’li Nadir Ataman garsonla tartıştı, yaka paça dışarı atıldı | Video 01:08
Çorbacıda makam gerginliği! Hizmetten memnun kalmayan CHP'li Nadir Ataman garsonla tartıştı, yaka paça dışarı atıldı | Video 10.04.2026 | 08:57
Çatak’ta toprak kayması: 2 katlı ev hasar gördü 00:36
Çatak'ta toprak kayması: 2 katlı ev hasar gördü 09.04.2026 | 19:28
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan önemli açıklamalar 14:19
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar 09.04.2026 | 19:17
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı | Video 00:27
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı | Video 09.04.2026 | 11:25
Konsolosluk saldırısına ait keşif görüntüleri ortaya çıktı 01:02
Konsolosluk saldırısına ait keşif görüntüleri ortaya çıktı 08.04.2026 | 21:42
Başkan Erdoğan’dan ateşkes açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz | Video 01:25
Başkan Erdoğan'dan ateşkes açıklaması: "Memnuniyet duyuyoruz" | Video 08.04.2026 | 14:28
Türkiye’nin stratejik altın hamlesi: Berat Albayrak döneminde yurtdışındaki altın rezervleri Türkiye’ye getirildi | Video 04:22
Türkiye'nin stratejik altın hamlesi: Berat Albayrak döneminde yurtdışındaki altın rezervleri Türkiye'ye getirildi | Video 08.04.2026 | 10:49
Diyarbakır’da oto tamir dükkanında yangın 00:47
Diyarbakır’da oto tamir dükkanında yangın 07.04.2026 | 21:57
Teröristlerin saldırıya hazırlık anları A Haber’de! 03:10
Teröristlerin saldırıya hazırlık anları A Haber'de! 07.04.2026 | 20:14
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! İşte saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar | Video 39:58
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! İşte saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar | Video 07.04.2026 | 13:22

