Cenaze töreninde kriz! Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e selam bile vermedi

13.04.2026 | 19:54

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un cenaze töreni, CHP içindeki derin bölünmeyi ve "koltuk" kavgasını bir kez daha gözler önüne serdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel’i görmezden gelerek selam vermemesi ve CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ile bir süre sohbet etmesi partideki krizin en net karesi oldu.