Bakan Gürlek açıkladı: "500 milyon liralık kokain ele geçirildi" | Video

19 Nisan 2026 | 08:23

Adalet Bakanı Akın Gürlek, değeri 500 milyon lira olan 106 kilogram kokainin Türkiye'de ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve MİT Başkanlığımızın etkin iş birliğiyle, uluslararası uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurulmuştur. Panama bandıralı bir gemide ele geçirilen, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lira olan 106 kg kokain, devletimizin güçlü koordinasyonu sayesinde düzenlenen başarılı operasyonla sokaklarımıza ulaşamadan engellenmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle ortaya koyduğu, 'Zehir Tacirlerine Karşı Sıfır Tolerans' ilkemiz doğrultusunda; sokaklarımızı bu illetten temizlemeye, baronların kökünü kazımaya kararlıyız. Bu başarılı operasyonda emeği geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, MİT Başkanlığımıza ve tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Zehir tacirlerine dünyayı dar edeceğiz" dedi.
Bakan Gürlek açıkladı: 500 milyon liralık kokain ele geçirildi | Video 00:25
Bakan Gürlek açıkladı: "500 milyon liralık kokain ele geçirildi" | Video 19.04.2026 | 08:21
Panama bandıralı gemide 500 milyon liralık kokain ele geçirildi | Video 14:12
Panama bandıralı gemide 500 milyon liralık kokain ele geçirildi | Video 19.04.2026 | 08:16
Karaman ve Tokat’ta tefecilere yönelik operasyonda 56 gözaltı | Video 00:59
Karaman ve Tokat’ta tefecilere yönelik operasyonda 56 gözaltı | Video 18.04.2026 | 15:51
Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Muhammed el-Dibeybe ile görüştü | Video 00:35
Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Muhammed el-Dibeybe ile görüştü | Video 18.04.2026 | 16:35
CHP’li Özkan Yalım’ın sevgilisiyle yeni görüntüleri ortaya çıktı! Arabada serenat: Dünyalar tatlısı aşkımla... | Video 01:50
CHP'li Özkan Yalım'ın sevgilisiyle yeni görüntüleri ortaya çıktı! Arabada serenat: Dünyalar tatlısı aşkımla... | Video 18.04.2026 | 13:26
Bursa’da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı 02:10
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı 15.04.2026 | 21:14
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan önemli açıklamalar! 05:44
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar! 15.04.2026 | 20:36
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi acı haberi duyurdu! 03:44
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi acı haberi duyurdu! 15.04.2026 | 18:13
SON DAKİKA: Şanlıurfa’nın ardından Kahramanmaraş’ta dehşet! 8. Sınıf öğrencisi 5 silah 7 şarjörle okulu bastı! 4 ölü, 20 yaralı | Video 03:09
SON DAKİKA: Şanlıurfa'nın ardından Kahramanmaraş'ta dehşet! 8. Sınıf öğrencisi 5 silah 7 şarjörle okulu bastı! 4 ölü, 20 yaralı | Video 15.04.2026 | 15:03
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Vali Ünlüer açıkladı: 4 can kaybı, 20 yaralı var! | Video 01:50
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı! Vali Ünlüer açıkladı: 4 can kaybı, 20 yaralı var! | Video 15.04.2026 | 14:43
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var! | Video 04:43
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var! | Video 15.04.2026 | 14:12
Cenaze töreninde kriz! Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e selam bile vermedi 00:20
Cenaze töreninde kriz! Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e selam bile vermedi 13.04.2026 | 19:54
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 13:00
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 13.04.2026 | 19:32
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! 22:02
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 13.04.2026 | 18:42
Dışişleri Bakanı Fidan, Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Butale’yle bir araya geldi | Video 00:16
Dışişleri Bakanı Fidan, Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Butale'yle bir araya geldi | Video 13.04.2026 | 16:09
Çorum merkezli 4 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama | Video 00:40
Çorum merkezli 4 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama | Video 13.04.2026 | 15:59
56 ilde DEAŞ Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı | Video 00:33
56 ilde DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı | Video 13.04.2026 | 15:52
İçişleri Bakanlığı envanterine girecek İHA ve helikopterler kamerada | video 04:19
İçişleri Bakanlığı envanterine girecek İHA ve helikopterler kamerada | video 13.04.2026 | 15:39
Bakan Bolat: Avrupa Birliği her zaman temel ortağımız olmuştur | Video 07:14
Bakan Bolat: "Avrupa Birliği her zaman temel ortağımız olmuştur" | Video 13.04.2026 | 14:35
Yozgat’ta DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama | Video 00:56
Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama | Video 13.04.2026 | 14:15

