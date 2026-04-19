19 Nisan 2026 | 09:21

İstanbul ve Adana’da Jandarmanın ısrarlı teknik ve fiziki takibi neticesinde düzenlenen operasyonda bin 107 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul Gaziosmanpaşa ve Adana Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları koordinesinde; Silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanması, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik Jandarmanın düzenlediği operasyonlar sonucunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bin 21 adet ruhsatsız tabanca, bin 264 adet tabanca yapımında kullanılan muhtelif tabanca parçası ele geçirildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ise 86 adet ruhsatsız tabanca, 276 kurusıkı tabanca, 388 adet tabanca yapımında kullanılan muhtelif tabanca parçası, 23 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.


Ayrıca operasyonlar sonucu 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul ve Adana’da bin 107 adet tabanca ele geçirildi | Video 01:02
İstanbul ve Adana’da bin 107 adet tabanca ele geçirildi | Video 19.04.2026 | 09:19
Bakan Gürlek açıkladı: 500 milyon liralık kokain ele geçirildi | Video 00:25
Bakan Gürlek açıkladı: "500 milyon liralık kokain ele geçirildi" | Video 19.04.2026 | 08:21
Panama bandıralı gemide 500 milyon liralık kokain ele geçirildi | Video 14:12
Panama bandıralı gemide 500 milyon liralık kokain ele geçirildi | Video 19.04.2026 | 08:16
Karaman ve Tokat’ta tefecilere yönelik operasyonda 56 gözaltı | Video 00:59
Karaman ve Tokat’ta tefecilere yönelik operasyonda 56 gözaltı | Video 18.04.2026 | 15:51
Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Muhammed el-Dibeybe ile görüştü | Video 00:35
Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Muhammed el-Dibeybe ile görüştü | Video 18.04.2026 | 16:35
CHP’li Özkan Yalım’ın sevgilisiyle yeni görüntüleri ortaya çıktı! Arabada serenat: Dünyalar tatlısı aşkımla... | Video 01:50
CHP'li Özkan Yalım'ın sevgilisiyle yeni görüntüleri ortaya çıktı! Arabada serenat: Dünyalar tatlısı aşkımla... | Video 18.04.2026 | 13:26
Bursa’da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı 02:10
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı 15.04.2026 | 21:14
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan önemli açıklamalar! 05:44
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar! 15.04.2026 | 20:36
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi acı haberi duyurdu! 03:44
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi acı haberi duyurdu! 15.04.2026 | 18:13
SON DAKİKA: Şanlıurfa’nın ardından Kahramanmaraş’ta dehşet! 8. Sınıf öğrencisi 5 silah 7 şarjörle okulu bastı! 4 ölü, 20 yaralı | Video 03:09
SON DAKİKA: Şanlıurfa'nın ardından Kahramanmaraş'ta dehşet! 8. Sınıf öğrencisi 5 silah 7 şarjörle okulu bastı! 4 ölü, 20 yaralı | Video 15.04.2026 | 15:03
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Vali Ünlüer açıkladı: 4 can kaybı, 20 yaralı var! | Video 01:50
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı! Vali Ünlüer açıkladı: 4 can kaybı, 20 yaralı var! | Video 15.04.2026 | 14:43
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var! | Video 04:43
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var! | Video 15.04.2026 | 14:12
Cenaze töreninde kriz! Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e selam bile vermedi 00:20
Cenaze töreninde kriz! Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e selam bile vermedi 13.04.2026 | 19:54
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 13:00
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 13.04.2026 | 19:32
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! 22:02
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 13.04.2026 | 18:42
Dışişleri Bakanı Fidan, Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Butale’yle bir araya geldi | Video 00:16
Dışişleri Bakanı Fidan, Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Butale'yle bir araya geldi | Video 13.04.2026 | 16:09
Çorum merkezli 4 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama | Video 00:40
Çorum merkezli 4 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama | Video 13.04.2026 | 15:59
56 ilde DEAŞ Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı | Video 00:33
56 ilde DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı | Video 13.04.2026 | 15:52
İçişleri Bakanlığı envanterine girecek İHA ve helikopterler kamerada | video 04:19
İçişleri Bakanlığı envanterine girecek İHA ve helikopterler kamerada | video 13.04.2026 | 15:39
Bakan Bolat: Avrupa Birliği her zaman temel ortağımız olmuştur | Video 07:14
Bakan Bolat: "Avrupa Birliği her zaman temel ortağımız olmuştur" | Video 13.04.2026 | 14:35

