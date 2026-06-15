Başkan Erdoğan: 2026 Türkiye için zirveler yılı oldu | Video
15 Haziran 2026 | 14:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Bu önemli senenin hakkını vermek için canla başla çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılına giden yolda kimsenin bizi alıkoymasına müsaade etmiyoruz." ifadelerini kullandı.
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