Türkiye Entelektüel Oyunları’nın kazananları belli oldu!
15 Haziran 2026 | 14:28
Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençleri düşünce, kültür ve bilgi etrafında buluşturan Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO), bu yıl da büyük bir heyecana sahne oldu. Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, gençleri ortak bir düşünce ve kültür zemininde buluşturdu.
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