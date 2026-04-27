Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez" basın toplantısında konuştu | Video

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez" basın toplantısında konuştu

27 Nisan 2026 | 14:40

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin üretim, ticaret ve dağıtım alanlarında giderek merkezi bir üs haline geldiğini belirterek, "Bu kapsamda, ülkemizin rekabet gücünü artırmak ve yatırım ortamını güçlendirmek amacıyla yeni hukuki, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri hayata geçiriyoruz." dedi.