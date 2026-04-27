İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 123 milyon lira işlem hacmi tespit edildi

27 Nisan 2026 | 10:47

İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis suçu ile ilgili düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Öte yandan şüphelilerin banka hesaplarında toplam 123 milyon lira işlem hacmi bulunduğu saptandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından "Yasa Dışı Bahis" operasyonunu düzenlendi. Yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında elde edilen paraların finansal dolaşımını sağlamak amacıyla ATM'ler üzerinden nakit çekim işlemleri gerçekleştirerek bu paraların transferlerine aracılık eden kişilerin açık kimlikleri tespit edildi.

Şüphelilerin; Bahçelievler, Avcılar ve Bakırköy İlçelerinde ATM'lerden düzenli para çekimi yaptıkları, vardiyalı sistemle 24 saat esasına göre hareket ederek telefonlarındaki yazılım üzerinden bahis gelirlerini takip edip bu paraların nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Ayrıca banka hesaplarında toplam 123 milyon lira işlem hacmi bulunduğu saptandı.

Söz konusu suç örgütüne yönelik; suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallerin ele geçirilmesi ve suç örgütü üyelerinin yakalanması için İstanbul, Kocaeli ve Hakkari'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 11 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

