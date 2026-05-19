Sapanca Gölü'nde görsel şölen: 100 dalgıç 1923 metrekarelik Türk bayrağı açtı | Video

Sapanca Gölü'nde görsel şölen: 100 dalgıç 1923 metrekarelik Türk bayrağı açtı
19 Mayıs 2026 | 16:06

Doğa harikası Sapanca Gölü'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yaklaşık 100 dalgıcın katılımıyla 1923 metrekarelik dev Türk bayrağı açıldı. Bu anlar havadan da görüntülendi.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sup Sakarya ve Nicomedia Dalış Merkezi iş birliğiyle organize edilen etkinlik, göl yüzeyinde renkli ve gurur verici görüntülere sahne oldu. Kutlamalar kapsamında tatlı suya giren yaklaşık 100 dalgıç, özel olarak hazırlanan 1923 metrekarelik Türk bayrağını su yüzeyinde dalgalandırdı.

Türk bayrağının oluşturduğu görsel şölen dron ile havadan da görüntülendi.

