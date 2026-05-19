Yaşlı adama bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı | Video 19 Mayıs 2026 | 15:59 Afyonkarahisar'da 3 küçük kız arasında yaşanan kavgayı ayırmak isteyen yaşlı adama bıçakla saldırı girişiminde bulunan şahıs polisin başarılı takibi sonrası olayda kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına aldı.

Olay, kent merkezi Yesilyol caddesi üzerinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan olayda, 3 küçük yaşta olduğu gözlenen genç kız sokak ortasında saçbaş kavgaya tutuştu. Bu sırada çevredeki 2 vatandaş birbirilerine giren gençleri ayırmak için müdahale etti. Vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrılınca genç kızların başında onların kavga etmesini izleyen bir genç ise olayı ayıran vatandaşlara öfkelenerek belinde taşıdığı bıçağı çıkarıp vatandaşların üzerine yürüdü. Vatandaşlardan yaşlı olan şahıs ise üzerine bıçakla gelen genci sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekilerin 'polis' geliyor bağrışmalarının ardından kavga eden taraflar hızla bölgeden uzaklaştı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ile birlikte bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler. Saldırı girişiminde bulunan şahsın kimliğinin R.A. (21) olduğunu tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde olayda kullandığı bıçakla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.Şahsa ayrıca taşıdığı bıçaktan dolayı kabahatler kanunu gereği para cezası da kesildiği belirtildi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.