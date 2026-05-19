Yaşlı adama bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı | Video
19 Mayıs 2026 | 15:59
Afyonkarahisar'da 3 küçük kız arasında yaşanan kavgayı ayırmak isteyen yaşlı adama bıçakla saldırı girişiminde bulunan şahıs polisin başarılı takibi sonrası olayda kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına aldı.
POLİS ÖNCE GÖZALTINA ALDI SONRA PARA CEZASI KESTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ile birlikte bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler. Saldırı girişiminde bulunan şahsın kimliğinin R.A. (21) olduğunu tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde olayda kullandığı bıçakla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Şahsa ayrıca taşıdığı bıçaktan dolayı kabahatler kanunu gereği para cezası da kesildiği belirtildi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
