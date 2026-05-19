Video Yaşam Yaşlı adama bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı | Video
Yaşlı adama bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı | Video

Yaşlı adama bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı | Video

19 Mayıs 2026 | 15:59

Afyonkarahisar'da 3 küçük kız arasında yaşanan kavgayı ayırmak isteyen yaşlı adama bıçakla saldırı girişiminde bulunan şahıs polisin başarılı takibi sonrası olayda kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, kent merkezi Yesilyol caddesi üzerinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan olayda, 3 küçük yaşta olduğu gözlenen genç kız sokak ortasında saçbaş kavgaya tutuştu. Bu sırada çevredeki 2 vatandaş birbirilerine giren gençleri ayırmak için müdahale etti. Vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrılınca genç kızların başında onların kavga etmesini izleyen bir genç ise olayı ayıran vatandaşlara öfkelenerek belinde taşıdığı bıçağı çıkarıp vatandaşların üzerine yürüdü. Vatandaşlardan yaşlı olan şahıs ise üzerine bıçakla gelen genci sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekilerin 'polis' geliyor bağrışmalarının ardından kavga eden taraflar hızla bölgeden uzaklaştı.

POLİS ÖNCE GÖZALTINA ALDI SONRA PARA CEZASI KESTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ile birlikte bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler. Saldırı girişiminde bulunan şahsın kimliğinin R.A. (21) olduğunu tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde olayda kullandığı bıçakla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Şahsa ayrıca taşıdığı bıçaktan dolayı kabahatler kanunu gereği para cezası da kesildiği belirtildi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yaşlı adama bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı | Video 01:02
Yaşlı adama bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı | Video 19.05.2026 | 15:39
Arnavutköy’de köpek tartışması yumruklu kavgaya dönüştü: O anlar kamerada | Video 01:18
Arnavutköy'de köpek tartışması yumruklu kavgaya dönüştü: O anlar kamerada | Video 19.05.2026 | 14:15
Bursa’da kaçakçılığa eş zamanlı operasyon: Binlerce kaçak ürün ele geçirildi | Video 00:26
Bursa’da kaçakçılığa eş zamanlı operasyon: Binlerce kaçak ürün ele geçirildi | Video 19.05.2026 | 13:39
Müşteri gibi girdiği mağazada alışveriş yapan kadının çantasını böyle çaldı | Video 00:44
Müşteri gibi girdiği mağazada alışveriş yapan kadının çantasını böyle çaldı | Video 19.05.2026 | 11:41
Kavşakta 4 araç birbirine girdi: 1 ölü 4 yaralı | Video 00:35
Kavşakta 4 araç birbirine girdi: 1 ölü 4 yaralı | Video 19.05.2026 | 10:46
Işıkta bekleyen araçlara ok gibi saplandı! Kaza anı kamerada | Video 00:46
Işıkta bekleyen araçlara ok gibi saplandı! Kaza anı kamerada | Video 19.05.2026 | 10:08
Takibe alınan otomobilden 23 kilo 984 gram esrar ele geçirildi | Video 01:19
Takibe alınan otomobilden 23 kilo 984 gram esrar ele geçirildi | Video 19.05.2026 | 09:00
İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı | Video 00:31
İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı | Video 19.05.2026 | 08:55
Mersin’de 6 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı 01:23
Mersin'de 6 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı 19.05.2026 | 01:12
Başkent semalarında ay yıldızlı görsel şölen 00:25
Başkent semalarında ay yıldızlı görsel şölen 18.05.2026 | 22:54
Yüksekova’da piknikçilerin bıraktığı atıklar tepki çekti 00:58
Yüksekova'da piknikçilerin bıraktığı atıklar tepki çekti 18.05.2026 | 20:39
Rize Anzer Yaylası’nda kar sürprizi | Video 06:44
Rize Anzer Yaylası'nda kar sürprizi | Video 18.05.2026 | 15:49
Bursa’da ‘faul’ nedeniyle tartıştığı kişiyi 3 ay sonra bıçaklayan şüpheli ile ağabeyi yakalandı | Video 00:35
Bursa'da ‘faul’ nedeniyle tartıştığı kişiyi 3 ay sonra bıçaklayan şüpheli ile ağabeyi yakalandı | Video 18.05.2026 | 14:34
Aksaray’da 3 kişinin öldüğü kuyu faciasında komşuları son anda kurtulmuş | Video 04:12
Aksaray'da 3 kişinin öldüğü kuyu faciasında komşuları son anda kurtulmuş | Video 18.05.2026 | 14:28
Beykoz’da kaçak döküme dron destekli operasyon 00:50
Beykoz’da kaçak döküme dron destekli operasyon 18.05.2026 | 14:21
Arnavutköy’de zincirleme kaza kamerada: 1’i ağır 5 yaralı | Video 05:48
Arnavutköy’de zincirleme kaza kamerada: 1’i ağır 5 yaralı | Video 18.05.2026 | 12:49
Karabük’te şehit ailelerinin konakladığı otelde doğalgaz kaçağı: 47 şehit yakını hastaneye kaldırıldı | Video 05:54
Karabük'te şehit ailelerinin konakladığı otelde doğalgaz kaçağı: 47 şehit yakını hastaneye kaldırıldı | Video 18.05.2026 | 12:47
Elazığ’da özel sağlık kuruluşlarına dev operasyon: Çok sayıda gözaltı | Video 01:58
Elazığ’da özel sağlık kuruluşlarına dev operasyon: Çok sayıda gözaltı | Video 18.05.2026 | 12:08
Change oto vurguncuları adliyeye sevk edildi | Video 01:32
Change oto vurguncuları adliyeye sevk edildi | Video 18.05.2026 | 12:05
Adana’da satırlı kavga: 1 ölü 2 yaralı | Video 01:40
Adana’da satırlı kavga: 1 ölü 2 yaralı | Video 18.05.2026 | 12:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA