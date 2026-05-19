22 yıldır babası yüzünden kimliksiz yaşıyordu! Esra Erol’da babasına kavuştu!

19 Mayıs 2026 | 20:45

ATV’nin reyting rekortmeni programlarından ‘Esra Erol’da’, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerinin büyük beğenisini kazandı. Esra Erol’a konuk olan Muhammet Ali, babasının kendisini terk etmesi nedeniyle 22 yıldır kimliksiz yaşadığını açıkladı. Muhammet Ali, Esra Erol ve ekibinden babasının bulunmasını istedi. Ünlü sunucu, kısa sürede baba ve oğlu kavuşturdu. O anlar ise duygusal anlara sahne oldu!