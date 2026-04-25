Diyarbakır’da dehşet: Nikahlı eşini 30 yerinden bıçakladı! | Video

Diyarbakır'da dehşet: Nikahlı eşini 30 yerinden bıçakladı!

25 Nisan 2026 | 14:48

Diyarbakır’da 58 yaşındaki bir şahıs, dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen 40 yaşındaki kadını apartman girişinde pusu kurarak 30 yerinden bıçakladı. Üç gün yoğun bakımda kalan kadın, saldırganın tahliye edilmesi halinde hayatının tehlikede olduğunu belirterek koruma talep etti.

Diyarbakır'da 13 Nisan'da yaşanan olayda, M.Z.B. (58), F.D'yi (40) bıçaklayarak ağır yaraladı. İki çocuk annesi F.D'nin, saldırı sonrası üç gün yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, 16 yıllık birliktelikleri bulunan çiftin bir süre önce ayrıldığı, olaydan 4 gün sonra yeniden eve gelen M.Z.B.'nin, eşinin kendisini aldattığını öne sürerek tartışma çıkardığı belirtildi. Tartışmanın ardından sabaha karşı saat 06.00 sıralarında evden ayrılan M.Z.B.'yi konuşmak için geri çağırmak isteyen F.D, apartman girişinde pusuya düşürüldü.

Saldırıya uğrayan kadın, vücudunun 30 farklı yerinden bıçaklandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan F.D, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesinin ardından hayatta kalmayı başardı.

Saldırgan kocanın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. M.Z.B.'nin cezaevinde kendisini ziyaret eden kişilere "Çıkınca o kadını öldüreceğim" dediği iddiası üzerine F.D, can güvenliğinin sağlanmasını ve saldırganın serbest bırakılmamasını talep etti.

F.D, 16 yıllık nikahlı eşiyle son bir buçuk yıldır sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Sürekli boşanmak istiyordu. Beni alıp milletin önüne götürüp diyordu boşuyorum seni. Ben de çocuklarım için sesimi etmedim ve beni çirkin sözlerle tehdit ediyordu. "Sen beni aldatıyorsun. Ben seni herkese rezil edeceğim" diyordu. Son olayda beni alıp camiye götürüp imam eşliğinde boşanmaya kalktı. Şahitler huzurunda. Boşandıktan 4 gün sonra tekrar gelip eve yerleşmeye çalıştı. Ben hiç sesimi etmedim korkudan çünkü çirkin laflar ediyordu. İki çocuğum için sesimi edemiyordum. Daha sonra "Bana sen beni aldatıyorsun başkasıyla ondan bana ilgisizsin" deyip duruyordu. 3 gün boyunca cebinde bir bıçak vardı. Siyah saplı bir bıçak vardı. O bıçağı gördüm, dedim belki arabasını tamir ediyor. Ona lazım oluyor. Çünkü sürekli arabasıyla uğraşıyordu. Daha sonra boşanmasından pişman olup beni suçluyordu. "Ben sinirliydim. Sen beni zorladın, boşadım" diye konuşuyordu. Boşandığımızı dile getirdim. Kabullenemedi. 'Yok. Ben boşamamışım seni dedi'. Halbuki şahitler huzurunda boşadı beni. Beni tehdit etmeye başladı. Tabii ben aldırış etmedim. Gece 00.00'da uyuyor numarası yapıp, ben su içine giren telefonumu aldım, pirincin içine koyarken geldi, telefonu elimden aldı ve ekmek bıçağını aldı, evi terk etti. Ben de kimseye zarar vermesin diye indim aşağıya. Küçük kızımla birlikte sürekli aracımızın kapısı bozuk gelmiş midir? Sinirlidir, kimseye zarar vermesin diye aldım, gittim arabaya baktım yok. Defalarca kez indim. Artık yoruldum, geldim eve. Uzanmaya çalıştım. Uyudum. 06.10'da uyandım. Alarm saati vardı çocuğumun okul saati. Onu uyandırmadan önce indim aşağıya dedim. Belki üşür, günahtır. Aldım içeri, dedim gideyim alayım içeriye gelsin eve. Gittim, baktım arabanın kapısını açtım, baktım yok. İçeri girdim. İçeri binanın kapısına girer girmez, arkadan bir baktım o. Dış kapıyı kapattı ve defalarca kez sırtımdan bıçakladı. Artık yere yığıldım. Yere yığıldıktan sonra ve hala durmadı. Akciğerime, kalbime, beynime milimler kala akciğerim söndü. Tromboli geçirdim sonunum yetersizliğinden. Ölüm tehlikesi atlattım. 3 gün boyunca hastanede tedavi altına alındım. Ondan sonra geldim. Gereken ilgili makamlara her yere başvurdum. Devletime güveniyorum. Gereğini de yapacağına eminim. Çocuklarım onun yanına cezaevine gitmişlerdi. Çocuklarıma demiş "Keşke öldürseydim, sizin sesinizi duymasaydım öldürecektim". Çocuklarım eve geldi. Anne, baba bunu diyor dedi. Yarım kalan işini de tamamlayacağından korkuyorum, açık söyleyeyim. Çıkıp beni tekrar öldürecek. Buna da ben eminim. Çıkmaması için devletime sonsuz güvenim var" ifadelerini kullandı.

Amasya’da direk ve kablo hırsızlığı: 3 kişi tutuklandı! | Video 00:46
Amasya'da direk ve kablo hırsızlığı: 3 kişi tutuklandı! | Video 25.04.2026 | 13:25
Diyarbakır’da motosikletli, otomobile çarptı: Sürücünün metrelerce fırladığı anlar kamerada | Video 00:28
Diyarbakır'da motosikletli, otomobile çarptı: Sürücünün metrelerce fırladığı anlar kamerada | Video 25.04.2026 | 12:46
Gaziantep’ten sonra ikinci ‘mehter’ tartışması Denizli’de yaşandı | Video 00:38
Gaziantep'ten sonra ikinci ‘mehter' tartışması Denizli'de yaşandı | Video 25.04.2026 | 12:32
Bilecik’te drift yapan sürücüye 340 bin TL ceza | Video 00:14
Bilecik'te drift yapan sürücüye 340 bin TL ceza | Video 25.04.2026 | 12:16
Esenler’de 17 yaşındaki şüpheli, asker eğlencesinde ateş açtı; 1 çocuk ağır yaralandı! | Video 05:33
Esenler'de 17 yaşındaki şüpheli, asker eğlencesinde ateş açtı; 1 çocuk ağır yaralandı! | Video 25.04.2026 | 11:53
Köpeğini camdan sallandırıp videoya çekti: Cani kadın o anları sosyal medyadan paylaştı! ’Haydi gel kurtar’ 00:28
Köpeğini camdan sallandırıp videoya çekti: Cani kadın o anları sosyal medyadan paylaştı! 'Haydi gel kurtar' 25.04.2026 | 11:11
Bursa’da hırsızlık operasyonu: Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler yakalandı | Video 00:13
Bursa’da hırsızlık operasyonu: Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler yakalandı | Video 25.04.2026 | 10:21
Antalya’da patates üretim tesisinde yangın | Video 06:40
Antalya’da patates üretim tesisinde yangın | Video 25.04.2026 | 09:39
Cenaze nakil aracı kaza yaptı, araçtaki 2 kişi yaralandı | Video 00:41
Cenaze nakil aracı kaza yaptı, araçtaki 2 kişi yaralandı | Video 25.04.2026 | 09:23
İstanbul’da büyük operasyon: Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi | Video 00:55
İstanbul’da büyük operasyon: Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi | Video 25.04.2026 | 08:55
Marmaris’teki 21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği ’vinç’ kazasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı | Video 01:39
Marmaris'teki 21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği 'vinç' kazasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı | Video 24.04.2026 | 16:25
Siverek’te 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi | Video 00:52
Siverek’te 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi | Video 24.04.2026 | 16:19
Trabzon’da 12 gündür kayıp olan genç adam her yerde aranıyor: İşte son görüntüleri! | Video 01:17
Trabzon'da 12 gündür kayıp olan genç adam her yerde aranıyor: İşte son görüntüleri! | Video 24.04.2026 | 15:24
Otomobil çarptı, elektrikli bisiklet ikiye bölündü! Sürücünün havada takla attığı feci kaza kamerada | Video 02:20
Otomobil çarptı, elektrikli bisiklet ikiye bölündü! Sürücünün havada takla attığı feci kaza kamerada | Video 24.04.2026 | 14:53
57 Milyonluk siber vurgununa darbe: 18 tutuklama | Video 00:36
57 Milyonluk siber vurgununa darbe: 18 tutuklama | Video 24.04.2026 | 14:52
Diyarbakır’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın | Video 00:34
Diyarbakır’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın | Video 24.04.2026 | 13:41
Beyoğlu ve Fatih’te hırsızlık yapan şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı | Video 00:43
Beyoğlu ve Fatih’te hırsızlık yapan şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı | Video 24.04.2026 | 12:14
Bilecik’te drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 00:34
Bilecik'te drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 24.04.2026 | 11:58
Sahte altın üretip satan şüphelilere operasyon: 8 kişi yakalandı | Video 04:51
Sahte altın üretip satan şüphelilere operasyon: 8 kişi yakalandı | Video 24.04.2026 | 11:25

