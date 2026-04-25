Diyarbakır’da dehşet: Nikahlı eşini 30 yerinden bıçakladı! | Video

25 Nisan 2026 | 14:48

Diyarbakır’da 58 yaşındaki bir şahıs, dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen 40 yaşındaki kadını apartman girişinde pusu kurarak 30 yerinden bıçakladı. Üç gün yoğun bakımda kalan kadın, saldırganın tahliye edilmesi halinde hayatının tehlikede olduğunu belirterek koruma talep etti.