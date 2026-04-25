Amasya'da direk ve kablo hırsızlığı: 3 kişi tutuklandı! | Video 25 Nisan 2026 | 13:51 Amasya'nın Oluz ve Kaleboğazı Köylerinde 1500 metre kablo ve 20 adet ahşap direk çalındı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Merkeze bağlı Oluz ve Kaleboğazı köylerinde yaşanan nitelikli hırsızlık olayını aydınlattı. Nakil hatlarını hedef alan şahısların, bin 500 metre uzunluğunda kablo ile 20 adet ahşap direği çaldığı tespit edildi.

JASAT TAKİBİ SONUÇ VERDİ

Jandarma asayiş ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip süreci, 21 Nisan 2026 tarihinde operasyona dönüştü. Oluz köyünde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Amasya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 3'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.