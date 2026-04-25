Diyarbakır'da motosikletli, otomobile çarptı: Sürücünün metrelerce fırladığı anlar kamerada | Video 25 Nisan 2026 | 14:34 Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde motosiklet sürücüsünün otomobile çarpmasının etkisiyle metrelerce fırladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün ilçenin Oğlaklı Mahallesi'nde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobil sürücüsünün dört yolda duraksadığı, hızla gelen motosikletin çarptığı, sürücünün metrelerce fırladığı anlar yer aldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.