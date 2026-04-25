Video Yaşam Sapanca Gölü çekildi: Gizemli ada yeniden ortaya çıktı | Video
Sapanca Gölü çekildi: Gizemli ada yeniden ortaya çıktı | Video

Sapanca Gölü çekildi: Gizemli ada yeniden ortaya çıktı | Video

25 Nisan 2026 | 15:34

Sapanca Gölü'nde suların çekilmesiyle, yıllardır gölün altında kalan ve vatandaşların "ada" olarak nitelendirdiği alan yeniden gün yüzüne çıktı. Kıyıdan metrelerce açıkta beliren taş yapılar, bölgede yaşayanların ve gölü ziyaret edenlerin dikkatini çekerken, alanın eski bir yaşam yeri mi yoksa ibadethane mi olduğu merak konusu oldu.

Sapanca Gölü'nün Kocaeli kesiminde daha önce de su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan alan, bu kez yeniden görünür hale gelince vatandaşların ilgisini çekti. Gölün içinde adayı andıran görüntüsüyle dikkat çeken bölgede taş kalıntılarının bulunması, alanın geçmişine ilişkin farklı değerlendirmeleri de beraberinde getirdi. Bölgede uzun yıllardır büfe işleten Metin Aksoy, söz konusu alanın 2016 yılında da suların çekilmesiyle ortaya çıktığını, o dönem yetkililerin burayı yaşam alanı olarak değerlendirdiğini söyledi. Aksoy, son dönemde ise buranın ibadethane ya da kilise olabileceğinin konuşulduğunu belirtti.

"BURANIN İBADETHANE OLDUĞU SÖYLENDİ"
Suların daha önce de çekildiğini ve aynı alanın ortaya çıktığını ifade eden büfe işletmecisi Metin Aksoy, "2016 yılında da sular çekildiği zaman ada tekrar ortaya çıkmıştı. O zaman yetkililer gelmişti. Buranın bir yaşam alanı olduğunu söylediler hatta bazı küpler çıkmıştı. O küplerin yiyeceklerin saklanması için kullanılan malzemeler olduğunu söylemişlerdi. Fakat son olarak müze müdürlüğünden gelen yetkililer burada bir kilise, ibadethane olduğunu söyledi" diye konuştu.

"HAZİRAN AYINDA ÇIKMAYA BAŞLADI, KURAKLIK DEVAM EDİNCE DAHA DA BÜYÜDÜ"
Geçen yıl da su seviyesinin düştüğünü ancak bu yıl alanın daha belirgin hale geldiğini anlatan Aksoy, "Geçen sene haziran ayında sular iyice çekilmeye başlayınca bu alan ortaya çıkmaya başladı. Burası insanların çok dikkatini çekiyor. Basında da ibadet yeri gibi yer alınca daha fazla ilgi görmeye başladı. Bazen insanlar adaya ulaşmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"SUYUMUZ ALARM VERİYOR"
Sapanca Gölü'ndeki su seviyesine dikkat çeken Aksoy, "Son yağmurlardan sonra biraz su geldi ama suyumuz alarm veriyor desem yeridir. Normalde suyun buradan 40-50 metre daha gelip duvarın dibine kadar ulaşması, orada da en az 70-80 santim yükselmesi lazım. Şu anda gölümüzde su açığı var. Bir yandan buharlaşma, bir yandan sulama, bir yandan evlerde kullanılan sular var. Sulara biraz dikkat edersek çok iyi olur" şeklinde konuştu.

Sapanca Gölü çekildi: Gizemli ada yeniden ortaya çıktı | Video 08:47
Sapanca Gölü çekildi: Gizemli ada yeniden ortaya çıktı | Video 25.04.2026 | 15:24
Diyarbakır’da dehşet: Nikahlı eşini 30 yerinden bıçakladı! | Video 04:48
Diyarbakır’da dehşet: Nikahlı eşini 30 yerinden bıçakladı! | Video 25.04.2026 | 14:23
Amasya’da direk ve kablo hırsızlığı: 3 kişi tutuklandı! | Video 00:46
Amasya'da direk ve kablo hırsızlığı: 3 kişi tutuklandı! | Video 25.04.2026 | 13:25
Diyarbakır’da motosikletli, otomobile çarptı: Sürücünün metrelerce fırladığı anlar kamerada | Video 00:28
Diyarbakır'da motosikletli, otomobile çarptı: Sürücünün metrelerce fırladığı anlar kamerada | Video 25.04.2026 | 12:46
Gaziantep’ten sonra ikinci ‘mehter’ tartışması Denizli’de yaşandı | Video 00:38
Gaziantep'ten sonra ikinci ‘mehter' tartışması Denizli'de yaşandı | Video 25.04.2026 | 12:32
Bilecik’te drift yapan sürücüye 340 bin TL ceza | Video 00:14
Bilecik'te drift yapan sürücüye 340 bin TL ceza | Video 25.04.2026 | 12:16
Esenler’de 17 yaşındaki şüpheli, asker eğlencesinde ateş açtı; 1 çocuk ağır yaralandı! | Video 05:33
Esenler'de 17 yaşındaki şüpheli, asker eğlencesinde ateş açtı; 1 çocuk ağır yaralandı! | Video 25.04.2026 | 11:53
Köpeğini camdan sallandırıp videoya çekti: Cani kadın o anları sosyal medyadan paylaştı! ’Haydi gel kurtar’ 00:28
Köpeğini camdan sallandırıp videoya çekti: Cani kadın o anları sosyal medyadan paylaştı! 'Haydi gel kurtar' 25.04.2026 | 11:11
Bursa’da hırsızlık operasyonu: Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler yakalandı | Video 00:13
Bursa’da hırsızlık operasyonu: Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler yakalandı | Video 25.04.2026 | 10:21
Antalya’da patates üretim tesisinde yangın | Video 06:40
Antalya’da patates üretim tesisinde yangın | Video 25.04.2026 | 09:39
Cenaze nakil aracı kaza yaptı, araçtaki 2 kişi yaralandı | Video 00:41
Cenaze nakil aracı kaza yaptı, araçtaki 2 kişi yaralandı | Video 25.04.2026 | 09:23
İstanbul’da büyük operasyon: Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi | Video 00:55
İstanbul’da büyük operasyon: Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi | Video 25.04.2026 | 08:55
Marmaris’teki 21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği ’vinç’ kazasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı | Video 01:39
Marmaris'teki 21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği 'vinç' kazasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı | Video 24.04.2026 | 16:25
Siverek’te 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi | Video 00:52
Siverek’te 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi | Video 24.04.2026 | 16:19
Trabzon’da 12 gündür kayıp olan genç adam her yerde aranıyor: İşte son görüntüleri! | Video 01:17
Trabzon'da 12 gündür kayıp olan genç adam her yerde aranıyor: İşte son görüntüleri! | Video 24.04.2026 | 15:24
Otomobil çarptı, elektrikli bisiklet ikiye bölündü! Sürücünün havada takla attığı feci kaza kamerada | Video 02:20
Otomobil çarptı, elektrikli bisiklet ikiye bölündü! Sürücünün havada takla attığı feci kaza kamerada | Video 24.04.2026 | 14:53
57 Milyonluk siber vurgununa darbe: 18 tutuklama | Video 00:36
57 Milyonluk siber vurgununa darbe: 18 tutuklama | Video 24.04.2026 | 14:52
Diyarbakır’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın | Video 00:34
Diyarbakır’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın | Video 24.04.2026 | 13:41
Beyoğlu ve Fatih’te hırsızlık yapan şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı | Video 00:43
Beyoğlu ve Fatih’te hırsızlık yapan şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı | Video 24.04.2026 | 12:14
Bilecik’te drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 00:34
Bilecik'te drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 24.04.2026 | 11:58

