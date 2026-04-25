Sapanca Gölü çekildi: Gizemli ada yeniden ortaya çıktı | Video

25 Nisan 2026 | 15:34

Sapanca Gölü'nde suların çekilmesiyle, yıllardır gölün altında kalan ve vatandaşların "ada" olarak nitelendirdiği alan yeniden gün yüzüne çıktı. Kıyıdan metrelerce açıkta beliren taş yapılar, bölgede yaşayanların ve gölü ziyaret edenlerin dikkatini çekerken, alanın eski bir yaşam yeri mi yoksa ibadethane mi olduğu merak konusu oldu.