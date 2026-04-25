Sapanca Gölü çekildi: Gizemli ada yeniden ortaya çıktı | Video
25 Nisan 2026 | 15:34
Sapanca Gölü'nde suların çekilmesiyle, yıllardır gölün altında kalan ve vatandaşların "ada" olarak nitelendirdiği alan yeniden gün yüzüne çıktı. Kıyıdan metrelerce açıkta beliren taş yapılar, bölgede yaşayanların ve gölü ziyaret edenlerin dikkatini çekerken, alanın eski bir yaşam yeri mi yoksa ibadethane mi olduğu merak konusu oldu.
"BURANIN İBADETHANE OLDUĞU SÖYLENDİ"
Suların daha önce de çekildiğini ve aynı alanın ortaya çıktığını ifade eden büfe işletmecisi Metin Aksoy, "2016 yılında da sular çekildiği zaman ada tekrar ortaya çıkmıştı. O zaman yetkililer gelmişti. Buranın bir yaşam alanı olduğunu söylediler hatta bazı küpler çıkmıştı. O küplerin yiyeceklerin saklanması için kullanılan malzemeler olduğunu söylemişlerdi. Fakat son olarak müze müdürlüğünden gelen yetkililer burada bir kilise, ibadethane olduğunu söyledi" diye konuştu.
"HAZİRAN AYINDA ÇIKMAYA BAŞLADI, KURAKLIK DEVAM EDİNCE DAHA DA BÜYÜDÜ"
Geçen yıl da su seviyesinin düştüğünü ancak bu yıl alanın daha belirgin hale geldiğini anlatan Aksoy, "Geçen sene haziran ayında sular iyice çekilmeye başlayınca bu alan ortaya çıkmaya başladı. Burası insanların çok dikkatini çekiyor. Basında da ibadet yeri gibi yer alınca daha fazla ilgi görmeye başladı. Bazen insanlar adaya ulaşmaya çalışıyorlar" diye konuştu.
"SUYUMUZ ALARM VERİYOR"
Sapanca Gölü'ndeki su seviyesine dikkat çeken Aksoy, "Son yağmurlardan sonra biraz su geldi ama suyumuz alarm veriyor desem yeridir. Normalde suyun buradan 40-50 metre daha gelip duvarın dibine kadar ulaşması, orada da en az 70-80 santim yükselmesi lazım. Şu anda gölümüzde su açığı var. Bir yandan buharlaşma, bir yandan sulama, bir yandan evlerde kullanılan sular var. Sulara biraz dikkat edersek çok iyi olur" şeklinde konuştu.
