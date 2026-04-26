Bayburt'ta aç kurdu atlatarak kurtulan tavşan kamerada | Video 26 Nisan 2026 | 10:59 Bayburt'ta yerleşim alanına kadar inen bir kurdun tavşanı kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hızlı manevralarla izini kaybettiren tavşan, aç kurttan kurtulmayı başardı.

Bayburt merkeze bağlı Üzengili köyünde, doğada yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen bir kurt, gözüne tavşanı kestirdi. Köydeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurdun tavşanı kovaladığı anlar yer aldı.



Düz yolda kurdun takibinden kurtulmak için hızla koşan tavşan, bir süre sonra aynı güzergâha geri döndü. Şaşırtma taktiği uygulayan tavşan, bu kez düz ilerlemek yerine sol tarafa saparak gözden kayboldu. Gelişmiş koku alma yeteneğine rağmen aradaki mesafenin açılmasıyla hedefinden kopan aç kurt, tavşanın saptığı yönün aksine, düz ilerlemeye devam etti. Tavşan, güçlü arka bacaklarını kullanarak sergilediği hız ve uyguladığı yön değiştirme stratejisi sayesinde canını kurtarırken, avını gözden kaçıran kurt ise bir süre daha düz yolda ilerledikten sonra bölgeden uzaklaştı.



Hızlı manevralarıyla kurdun takibinden kurtulan tavşanın kaçış anları, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.