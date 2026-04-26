Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 26 Nisan 2026 | 08:59 Bingöl'ün Yedisu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Bingöl'ün Yedisu ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.01'de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Bingöl'ün yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.