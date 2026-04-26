Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem | Video
26 Nisan 2026 | 08:59
Bingöl’ün Yedisu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Bingöl'ün Yedisu ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.01'de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Bingöl'ün yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Bursa'da polisten kaçan alkollü sürücü kamerada... 400 bin TL ceza! | Video 26.04.2026 | 08:50
Hatay'da kamyonun ezdiği motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 26.04.2026 | 07:52
Mersin'de yaşlı adam odasında çıkan yangında hayatını kaybetti | Video 25.04.2026 | 16:08
Sapanca Gölü çekildi: Gizemli ada yeniden ortaya çıktı | Video 25.04.2026 | 15:24
Diyarbakır’da dehşet: Nikahlı eşini 30 yerinden bıçakladı! | Video 25.04.2026 | 14:23
Amasya'da direk ve kablo hırsızlığı: 3 kişi tutuklandı! | Video 25.04.2026 | 13:25
Gaziantep'ten sonra ikinci ‘mehter' tartışması Denizli'de yaşandı | Video 25.04.2026 | 12:32
Bilecik'te drift yapan sürücüye 340 bin TL ceza | Video 25.04.2026 | 12:16
Antalya’da patates üretim tesisinde yangın | Video 25.04.2026 | 09:39
Cenaze nakil aracı kaza yaptı, araçtaki 2 kişi yaralandı | Video 25.04.2026 | 09:23