Bursa'da polisten kaçan alkollü sürücü kamerada... 400 bin TL ceza! | Video

Bursa'da polisten kaçan alkollü sürücü kamerada... 400 bin TL ceza!

26 Nisan 2026 | 08:52

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan aday sürücü, 10 kilometre süren takip sonucu yakalandı. Yapılan kontrollü alkollü olduğu belirlenen sürücüye 400 bin TL ceza uygulanırken, kovalamaca anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde trafik denetleme noktası oluşturdu. Denetleme sırasında şüphe üzerine durdurulmak istenen 16 BCC 086 plakalı otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak, kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından şüphelinin kullandığı otomobil, önü kesilerek durduruldu. Sürücü Mustafa G.'nin (28) yapılan alkolmetre testinde 2.23 promil alkollü olduğu belirlendi.

Aday sürücüye alkollü araç kullanmaktan 200 bin TL, 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin TL olmak üzere toplam 400 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, aracı 60 gün trafikten men edildi.

