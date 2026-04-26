Video Yaşam Kastamonu’da uçurumdan düşen genç için ekipler seferber oldu | Video
Kastamonu’da uçurumdan düşen genç için ekipler seferber oldu | Video

Kastamonu’da uçurumdan düşen genç için ekipler seferber oldu | Video

26 Nisan 2026 | 09:02

Kastamonu’nun Küre ilçesinde dağlık alanda dolaştığı sırada dengesini kaybederek uçuruma düşen genç için ekipler seferber oldu. 30 metrelik uçuruma düşen genç, ekiplerin çalışmasıyla güçlükle düştüğü yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Karadonu Köyü sınırlarında bulunan Doğanlar Kalesi mevkiinde dağlık alanda gezen 22 yaşındaki A.T.C., dengesini kaybederek uçuruma düştü. Yaklaşık 30 metre yuvarlanarak düştüğü yerde kayalıklara sıkışan A.T.C. için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaralı gence ulaşmak için çalışma başlattı. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler, güçlükle yaralı gence ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, ekiplerin müşterek çalışması sonucu sedyeye alınarak güçlükle uçurumdan çıkartılabildi. Ambulansın beklediği noktaya kadar getirilen genç, ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kastamonu’da uçurumdan düşen genç için ekipler seferber oldu | Video 00:48
Kastamonu’da uçurumdan düşen genç için ekipler seferber oldu | Video 26.04.2026 | 09:00
