Antalya'da seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı | Video 26 Nisan 2026 | 13:12 Antalya Serik'te seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Antalya- Serik D400 Karayolu Kozağacı mevkisinde seyir halindeki hafif ticari aracın ön kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek indi. Trafiğin yoğun olduğu bir anda çıkan yangında trafik polisleri, yola duba yerleştirerek önlem aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi.