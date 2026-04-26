Şanlıurfa'da iki gündür kayıp olan çocuk menfezde ölü bulundu | Video
26 Nisan 2026 | 14:07

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 2 gündür kayıp olan 15 yaşındaki çocuk, menfezde asılı halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi otoban gişelerinin yakınlarında yaşandı. Birecik ilçesine bağlı kırsal Yılmaz Mahalle Muhtarı Osman Kabakulak'ın 15 yaşındaki oğlu Muzaffer Kabakulak, 2 gün önce ortadan kayboldu. Çocuğun eve dönmemesi üzerine yakınları her yerde onu aramaya başladı.


Tarım işçileri buldu
Arazide çalışan tarım işçileri, menfezde boynuna ip geçirilmiş halde asılı bir çocuk görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay giden jandarma ekipleri, asılı çocuğu bulunduğu yerden indirdi. Olay yerindeki sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.


Kimliği belirlendi
Yapılan araştırmada cesedi, 2 gün önce ortadan kaybolan 15 yaşındaki Muzaffer Kabakulak'a ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen çocuğun yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Yakınları, çocuğun 2 gün önce kızarak evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini iddia etti.

Şanlıurfa’da iki gündür kayıp olan çocuk menfezde ölü bulundu | Video 01:46
Şanlıurfa'da iki gündür kayıp olan çocuk menfezde ölü bulundu | Video 26.04.2026 | 14:05
Antalya’da daire içerisinde ve bahçede biriktirilen çöpler vatandaşı isyan ettirdi | Video 06:18
Antalya'da daire içerisinde ve bahçede biriktirilen çöpler vatandaşı isyan ettirdi | Video 26.04.2026 | 13:17
Muş’ta minibüsü dere yatağına yuvarlandı: 16 yaralı | Video 00:47
Muş'ta minibüsü dere yatağına yuvarlandı: 16 yaralı | Video 26.04.2026 | 13:14
Antalya’da seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı | Video 00:21
Antalya'da seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı | Video 26.04.2026 | 13:10
Başakşehir’de iki grup arasında çıkan kavga kamerada | Video 00:59
Başakşehir'de iki grup arasında çıkan kavga kamerada | Video 26.04.2026 | 13:10
Mustafa Avkıran ve Övül Avkıran’dan romantik evlilik yıldönümü paylaşımı | Video 00:37
Mustafa Avkıran ve Övül Avkıran'dan romantik evlilik yıldönümü paylaşımı | Video 26.04.2026 | 13:03
Sarıyer’de üniversite öğrencisi kızları taciz eden sapık kamerada... ’Şeytana uydum’ dedi | Video 03:51
Sarıyer’de üniversite öğrencisi kızları taciz eden sapık kamerada... 'Şeytana uydum' dedi | Video 26.04.2026 | 12:02
Muğla Bodrum’daki eski eş cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis | Video 01:11
Muğla Bodrum'daki eski eş cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis | Video 26.04.2026 | 11:28
Eskişehir’de adamın üzerine camın düşme anına ait görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:59
Eskişehir'de adamın üzerine camın düşme anına ait görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.04.2026 | 10:59
Bayburt’ta aç kurdu atlatarak kurtulan tavşan kamerada | Video 00:52
Bayburt'ta aç kurdu atlatarak kurtulan tavşan kamerada | Video 26.04.2026 | 10:56
Antalya’da 11 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı | Video 02:32
Antalya’da 11 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı | Video 26.04.2026 | 10:54
Bursa’da alkollü sürücü ehliyeti kaptırınca ağladı | Video 02:27
Bursa'da alkollü sürücü ehliyeti kaptırınca ağladı | Video 26.04.2026 | 10:52
Hatay’da 19 yaşındaki genci benzin döküp ateşe vererek katletmişler! | Video 01:36
Hatay'da 19 yaşındaki genci benzin döküp ateşe vererek katletmişler! | Video 26.04.2026 | 09:38
Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u Furkan Kızılay hayatını değiştiren o adımı attı: Yeni maceralar yükleniyor! | Video 00:29
Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay hayatını değiştiren o adımı attı: "Yeni maceralar yükleniyor!" | Video 26.04.2026 | 09:27
Hatay’da müzik kutusundan milyonlarca TL’lik uyuşturucu çıktı | Video 00:40
Hatay'da müzik kutusundan milyonlarca TL'lik uyuşturucu çıktı | Video 26.04.2026 | 09:20
Kastamonu’da uçurumdan düşen genç için ekipler seferber oldu | Video 00:48
Kastamonu’da uçurumdan düşen genç için ekipler seferber oldu | Video 26.04.2026 | 09:00
Uşak’ta görev başındaki polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 polis yaralandı | Video 02:30
Uşak'ta görev başındaki polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 polis yaralandı | Video 26.04.2026 | 08:59
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 00:52
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 26.04.2026 | 08:57
Aksaray’da TIR kazasına yardım etmek için duran araca başka araç çarptı: 6 yaralı | Video 05:47
Aksaray'da TIR kazasına yardım etmek için duran araca başka araç çarptı: 6 yaralı | Video 26.04.2026 | 08:51
Bursa’da polisten kaçan alkollü sürücü kamerada... 400 bin TL ceza! | Video 01:15
Bursa'da polisten kaçan alkollü sürücü kamerada... 400 bin TL ceza! | Video 26.04.2026 | 08:50

