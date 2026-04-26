Sarıyer’de üniversite öğrencisi kızları taciz eden sapık kamerada... 'Şeytana uydum' dedi | Video 26 Nisan 2026 | 12:05 İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde sokakta yürüyen üniversite öğrencisi 2 kadın iddiaya göre motosikletli bir kişinin fiziksel tacizine uğradı. Olayın ardından kaçan şüpheli Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Etiler’de sahibi olduğu kuaförde gözaltına alınan şüpheli Berkan B.’nin (22) "Alkolün etkisiyle şeytana uydum, pişmanım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İlk olay, 15 Mart Pazar günü saat 04.00 sıralarında Rumelihisarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstinye'de özel üniversitede öğrenci olan Cansu Yaren K.'nin (23) yanına yaklaşan motosikletli bir kişi, pantolonunu indirerek tacizde bulundu. Korkan kadın olay yerinden uzaklaşarak polise şikayette bulundu. İkinci olayda ise 18 Mart Çarşamba günü Maslak Mahallesi'nde saat 00.55 sıralarında yaşandı. Evine yürüyerek giden ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olduğu öğrenilen Burcu P.'nin (24) yanına yaklaşan motosikletli bir kişi, kadına arkadan yaklaşarak fiziksel tacizde bulunduktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Yaşanan olayların ardından harekete geçen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, her iki olayın da yaşandığı noktalardaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kullandığı motosikletin geliş ve gidiş güzergahını belirledi. Yapılan kamera ve saha çalışmalarında şüphelinin Berkan B. olduğu tespit edildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından Etiler'de sahibi olduğu kuaförde gözaltına alındı.

'ŞEYTANA UYDUM'

Şüpheli Berkan B. Emniyetteki ifadesinde "Yaptığımdan dolayı pişmanım. Suçlamaları kabul ediyorum. Alkolün etkisiyle bir anlık şeytana uyarak böyle bir davranışta bulundum" dediği belirtildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Cinsel taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.