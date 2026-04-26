Video Yaşam Samsun'da bodrum katta dehşet: Şiddet uygulayıp gasp ettiler | Video
Samsun'da bodrum katta dehşet: Şiddet uygulayıp gasp ettiler | Video

Samsun'da bodrum katta dehşet: Şiddet uygulayıp gasp ettiler

26 Nisan 2026 | 14:29

Samsun’un Atakum ilçesinde konuşma bahanesiyle çağrılan 19 yaşındaki genç, 5 kişi tarafından bodrum katta darp edilerek gasp edildi.

Olay, Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre M.B.A. (19), alacak verecek meselesini konuşmak üzere çağrıldığı adrese gitti. Verilen adrese giden genç, tek odalı bodrum katta S.K. ile oğulları G.K. (30) ve E.G.K. (20) ile arkadaşları D.A. (22) ve M.T. (18) tarafından zorla alıkonuldu. Şüpheliler tarafından sopa ve demirlerle darp edilen M.B.A.'nın iPhone 16 Pro cep telefonu, 3 yarım altın, 7 çeyrek altın ve yaklaşık bin lirası gasp edildi.


Darp sonucu yaralanan M.B.A., kendi imkanlarıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı.
Olayın ardından harekete geçen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede adresi tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli evde yakalanırken, cezaevinden izinli çıktığı olduğu öğrenilen G.K.'nin ise çatıda saklandığı belirlendi. G.K. da ekipler tarafından saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.


Polisteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma" ve "kasten yaralama" suçlarından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Samsun’da bodrum katta dehşet: Şiddet uygulayıp gasp ettiler | Video 00:55
Samsun'da bodrum katta dehşet: Şiddet uygulayıp gasp ettiler | Video 26.04.2026 | 14:25
Adana’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu | Video 01:16
Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu | Video 26.04.2026 | 14:16
Şanlıurfa’da iki gündür kayıp olan çocuk menfezde ölü bulundu | Video 01:46
Şanlıurfa'da iki gündür kayıp olan çocuk menfezde ölü bulundu | Video 26.04.2026 | 14:05
Antalya’da daire içerisinde ve bahçede biriktirilen çöpler vatandaşı isyan ettirdi | Video 06:18
Antalya'da daire içerisinde ve bahçede biriktirilen çöpler vatandaşı isyan ettirdi | Video 26.04.2026 | 13:17
Muş’ta minibüsü dere yatağına yuvarlandı: 16 yaralı | Video 00:47
Muş'ta minibüsü dere yatağına yuvarlandı: 16 yaralı | Video 26.04.2026 | 13:14
Antalya’da seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı | Video 00:21
Antalya'da seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı | Video 26.04.2026 | 13:10
Başakşehir’de iki grup arasında çıkan kavga kamerada | Video 00:59
Başakşehir'de iki grup arasında çıkan kavga kamerada | Video 26.04.2026 | 13:10
Mustafa Avkıran ve Övül Avkıran’dan romantik evlilik yıldönümü paylaşımı | Video 00:37
Mustafa Avkıran ve Övül Avkıran'dan romantik evlilik yıldönümü paylaşımı | Video 26.04.2026 | 13:03
Sarıyer’de üniversite öğrencisi kızları taciz eden sapık kamerada... ’Şeytana uydum’ dedi | Video 03:51
Sarıyer’de üniversite öğrencisi kızları taciz eden sapık kamerada... 'Şeytana uydum' dedi | Video 26.04.2026 | 12:02
Muğla Bodrum’daki eski eş cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis | Video 01:11
Muğla Bodrum'daki eski eş cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis | Video 26.04.2026 | 11:28
Eskişehir’de adamın üzerine camın düşme anına ait görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:59
Eskişehir'de adamın üzerine camın düşme anına ait görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.04.2026 | 10:59
Bayburt’ta aç kurdu atlatarak kurtulan tavşan kamerada | Video 00:52
Bayburt'ta aç kurdu atlatarak kurtulan tavşan kamerada | Video 26.04.2026 | 10:56
Antalya’da 11 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı | Video 02:32
Antalya’da 11 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı | Video 26.04.2026 | 10:54
Bursa’da alkollü sürücü ehliyeti kaptırınca ağladı | Video 02:27
Bursa'da alkollü sürücü ehliyeti kaptırınca ağladı | Video 26.04.2026 | 10:52
Hatay’da 19 yaşındaki genci benzin döküp ateşe vererek katletmişler! | Video 01:36
Hatay'da 19 yaşındaki genci benzin döküp ateşe vererek katletmişler! | Video 26.04.2026 | 09:38
Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u Furkan Kızılay hayatını değiştiren o adımı attı: Yeni maceralar yükleniyor! | Video 00:29
Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay hayatını değiştiren o adımı attı: "Yeni maceralar yükleniyor!" | Video 26.04.2026 | 09:27
Hatay’da müzik kutusundan milyonlarca TL’lik uyuşturucu çıktı | Video 00:40
Hatay'da müzik kutusundan milyonlarca TL'lik uyuşturucu çıktı | Video 26.04.2026 | 09:20
Kastamonu’da uçurumdan düşen genç için ekipler seferber oldu | Video 00:48
Kastamonu’da uçurumdan düşen genç için ekipler seferber oldu | Video 26.04.2026 | 09:00
Uşak’ta görev başındaki polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 polis yaralandı | Video 02:30
Uşak'ta görev başındaki polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 polis yaralandı | Video 26.04.2026 | 08:59
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 00:52
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 26.04.2026 | 08:57

