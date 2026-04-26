Malatya'da motosikletle otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı | Video 26 Nisan 2026 | 16:56 Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobil ile Yunus polislerinin motosikleti çarpıştı. Kazada 2 polis yaralandı.

Kaza, 15.30 sıralarında Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Timi'ne ait motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 DRM 482 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2 polis memuru yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.