Malatya'da motosikletle otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı | Video
26 Nisan 2026 | 16:56
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobil ile Yunus polislerinin motosikleti çarpıştı. Kazada 2 polis yaralandı.
Kaza, 15.30 sıralarında Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Timi'ne ait motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 DRM 482 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2 polis memuru yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
