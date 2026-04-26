Malatya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü | Video
26 Nisan 2026 | 15:11
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Yücel Karaca (52) yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Malatya -Elazığ kara yolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yücel Karaca'nın kullandığı 06 FR 9252 plakalı motosikleti ile C.S.'nin kullandığı 44 AHC 527 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Karaca ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yücel Karaca, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Karaca'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, otomobil sürücüsü C.S. gözaltına alındı.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:55
Malatya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü | Video 26.04.2026 | 15:08
01:28
00:55
Samsun'da bodrum katta dehşet: Şiddet uygulayıp gasp ettiler | Video 26.04.2026 | 14:25
01:16
Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu | Video 26.04.2026 | 14:16
01:46
Şanlıurfa'da iki gündür kayıp olan çocuk menfezde ölü bulundu | Video 26.04.2026 | 14:05
06:18
00:47
Muş'ta minibüsü dere yatağına yuvarlandı: 16 yaralı | Video 26.04.2026 | 13:14
00:21
Antalya'da seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı | Video 26.04.2026 | 13:10
00:59
Başakşehir'de iki grup arasında çıkan kavga kamerada | Video 26.04.2026 | 13:10
00:37
03:51
01:11
Muğla Bodrum'daki eski eş cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis | Video 26.04.2026 | 11:28
00:59
00:52
Bayburt'ta aç kurdu atlatarak kurtulan tavşan kamerada | Video 26.04.2026 | 10:56
02:32
Antalya’da 11 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı | Video 26.04.2026 | 10:54
02:27
Bursa'da alkollü sürücü ehliyeti kaptırınca ağladı | Video 26.04.2026 | 10:52
01:36
Hatay'da 19 yaşındaki genci benzin döküp ateşe vererek katletmişler! | Video 26.04.2026 | 09:38
00:29
00:40
Hatay'da müzik kutusundan milyonlarca TL'lik uyuşturucu çıktı | Video 26.04.2026 | 09:20
00:48
Kastamonu’da uçurumdan düşen genç için ekipler seferber oldu | Video 26.04.2026 | 09:00