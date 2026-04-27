Şanlıurfa'da otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı | Video

27 Nisan 2026 | 07:38

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazada aynı aileden A.A. (68), R.A. (22), H.A. (21), A.A. (2) ve M.A. (29) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 10 metre aşağıda bulunan yaralılar, halat yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

