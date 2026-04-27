İstanbul merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu: 11 şüpheli yakalandı | Video

İstanbul merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu: 11 şüpheli yakalandı | Video

27 Nisan 2026 | 08:54

İstanbul merkezli 3 ilde yasadışı bahis suçu ile ilgili düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasadışı bahis suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda; şüpheli kişilerin, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında elde edilen paraların finansal dolaşımını sağlamak amacıyla ATM'ler üzerinden nakit çekim işlemleri gerçekleştirerek bu paraların transferine aracılık ettiklerine yönelik bilgi edinildi. Şüphelilerin, Bahçelievler, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde ATM'lerden düzenli para çekimi yaptıkları, vardiyalı sistemle 24 saat esasına göre hareket ederek, telefonlarındaki yazılım üzerinden bahis gelirlerini takip edip bu paraların nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Ayrıca, banka hesaplarında toplam 123 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Suç örgütüne yönelik olarak, suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla, İstanbul merkezli, Kocaeli ve Hakkari illerini de kapsayan toplam 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA