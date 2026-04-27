Kavgada göğsünden bıçaklandı, hastanede hayatını kaybetti | Video

Kavgada göğsünden bıçaklandı, hastanede hayatını kaybetti | 27 Nisan 2026 | 10:39 Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Fatih Mahallesi Singapur Evleri önünde F.Ş. ile Fatih K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ş., Fatih K.'yı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih K., buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirdi.



Şüpheli F.Ş. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.