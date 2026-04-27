Beylikdüzü'nde tır kazasında faciadan dönüldü

27 Nisan 2026 | 19:31

Beylikdüzü'nde arıza nedeniyle duraklayan tır yokuş aşağı kaydı. Şoför ise olası bir faciayı önlemek için aracı 10 metrelik uçuruma yönlendirip atladı. Kazada şoför hafif yaralandı.