Servis minibüsü kaldırıma çarparak durağı yere serdi: İki genç kız saniyelerle böyle kurtuldu! | Video
28 Nisan 2026 | 09:09
Amasya'da hemzemin geçit yakınında servis minibüsü kontrolden çıkıp bir büfenin önündeki kaldırıma çarparak önüne kattığı durağı yere serdi. Kazadan saniyeler önce iki genç kızın hemzemin geçitten karşıya geçtiği görüldü. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Sürücünün yapılan alkol ölçümünde 2.87 promil alkollü olduğu öğrenildi. Daha önceden de alkollü araç kullanmaktan dolayı hakkında işlem yapıldığı anlaşılan sürücüye 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunun 48/5 maddesi gereğince 50 bin TL cezai işlem uygulanarak 2 yıl süreyle ehliyetine el konulduğu bildirildi.
İki genç kız saniyelerle kurtuldu
Kazadan saniyeler önce iki genç kızın hemzemin geçitten karşıya geçtiği görüldü. Fırtınanın etkili olduğu o anlarda kızların kazadan saniyelerle kurtulup panik yaşadıkları anlar da kaydedildi. Bir dakika sonra ise kazanın olduğu yerden trenin geçmesi muhtemel bir facia ile burun buruna kalınabileceğini gözle önüne serdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
01:49
00:53
03:49
01:49
04:48
02:02
01:16
00:21
00:51
00:26
00:59
01:04
01:33
00:49
00:07
00:54
01:28
01:32