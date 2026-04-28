Servis minibüsü kaldırıma çarparak durağı yere serdi: İki genç kız saniyelerle böyle kurtuldu! | Video

28 Nisan 2026 | 09:09

Amasya'da hemzemin geçit yakınında servis minibüsü kontrolden çıkıp bir büfenin önündeki kaldırıma çarparak önüne kattığı durağı yere serdi. Kazadan saniyeler önce iki genç kızın hemzemin geçitten karşıya geçtiği görüldü. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Suluova ilçe merkezinde servis minibüsü, hemzemin geçide yakın kavşakta kontrolden çıkarak büfenin önündeki kaldırıma çarptı. Sonrasında önüne kattığı durağı yere serdi. Hemzemin geçide birkaç metre kala tekeri koparak durabilen minibüsün sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Sürücünün yapılan alkol ölçümünde 2.87 promil alkollü olduğu öğrenildi. Daha önceden de alkollü araç kullanmaktan dolayı hakkında işlem yapıldığı anlaşılan sürücüye 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunun 48/5 maddesi gereğince 50 bin TL cezai işlem uygulanarak 2 yıl süreyle ehliyetine el konulduğu bildirildi.

İki genç kız saniyelerle kurtuldu
Kazadan saniyeler önce iki genç kızın hemzemin geçitten karşıya geçtiği görüldü. Fırtınanın etkili olduğu o anlarda kızların kazadan saniyelerle kurtulup panik yaşadıkları anlar da kaydedildi. Bir dakika sonra ise kazanın olduğu yerden trenin geçmesi muhtemel bir facia ile burun buruna kalınabileceğini gözle önüne serdi.
Servis minibüsü kaldırıma çarparak durağı yere serdi: İki genç kız saniyelerle böyle kurtuldu! | Video 00:53
Servis minibüsü kaldırıma çarparak durağı yere serdi: İki genç kız saniyelerle böyle kurtuldu! | Video 28.04.2026 | 08:39
Köprü korkuluklarına çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı | Video 01:49
Köprü korkuluklarına çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı | Video 28.04.2026 | 08:30
Amasya’da iki genç kızın saniyelerle kurtulduğu kaza anı kamerada | Video 00:53
Amasya'da iki genç kızın saniyelerle kurtulduğu kaza anı kamerada | Video 28.04.2026 | 08:03
Düzce’de uçuruma yuvarlanan 3 kişi operasyonla kurtarıldı | Video 03:49
Düzce'de uçuruma yuvarlanan 3 kişi operasyonla kurtarıldı | Video 28.04.2026 | 07:53
Düzce’de köprü korkuluklarına çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı | Video 01:49
Düzce'de köprü korkuluklarına çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı | Video 28.04.2026 | 07:30
İstanbul Sarıyer’de konteyner gemisi yalıya metreler kala karaya oturdu | Video 04:48
İstanbul Sarıyer'de konteyner gemisi yalıya metreler kala karaya oturdu | Video 28.04.2026 | 07:30
Kayseri’de SUV araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 02:02
Kayseri’de SUV araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 28.04.2026 | 07:30
Yatağan-Milas Karayolu’nda kaza: 1 yaralı 01:16
Yatağan-Milas Karayolu'nda kaza: 1 yaralı 27.04.2026 | 23:28
Siirt–Batman karayolunda yoldan çıkan tır kaza yaptı: 1 yaralı 00:21
Siirt–Batman karayolunda yoldan çıkan tır kaza yaptı: 1 yaralı 27.04.2026 | 20:10
Beylikdüzü’nde tır kazasında faciadan dönüldü 00:51
Beylikdüzü'nde tır kazasında faciadan dönüldü 27.04.2026 | 19:28
Karaman’da motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi 00:26
Karaman'da motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi 27.04.2026 | 18:41
Gülistan’ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı! 00:59
Gülistan'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı! 27.04.2026 | 17:39
Malatya’da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 01:04
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 27.04.2026 | 16:28
Antalya’da sahte vekaletle gayrimenkul satışı yapan 14 şüpheli yakalandı 01:33
Antalya'da sahte vekaletle gayrimenkul satışı yapan 14 şüpheli yakalandı 27.04.2026 | 15:56
4 ilde suç örgütü operasyonu: 28 tutuklama | Video 00:49
4 ilde suç örgütü operasyonu: 28 tutuklama | Video 27.04.2026 | 15:55
Karaburun sahilde ceset bulundu | Video 00:07
Karaburun sahilde ceset bulundu | Video 27.04.2026 | 15:49
Halfeti Belediyesi operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 00:54
Halfeti Belediyesi operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 27.04.2026 | 14:47
Belediye personeline satırla saldırı anı kamerada | Video 01:28
Belediye personeline satırla saldırı anı kamerada | Video 27.04.2026 | 14:43
Şişhane’de otomobilin çarptığı motosikletin durağa daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 1 ölü 3 yaralı | Video 01:32
Şişhane’de otomobilin çarptığı motosikletin durağa daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 1 ölü 3 yaralı | Video 27.04.2026 | 14:18
Ankara Ulus’ta yıkım çalışması sırasında binanın önündeki platform caddeye yıkıldı | Video 02:08
Ankara Ulus'ta yıkım çalışması sırasında binanın önündeki platform caddeye yıkıldı | Video 27.04.2026 | 14:15

