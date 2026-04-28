Yasa dışı bahis operasyonunda 81 şüpheliden 70'i tutuklandı | Video

28 Nisan 2026 | 09:38

Gaziantep merkezli 8 ilde 8 ay süren teknik takibin ardından düzenlenen yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonunda yakalanan 81 şüpheliden 70'i tutuklandı. Diğer 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.