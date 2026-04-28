Yasa dışı bahis operasyonunda 81 şüpheliden 70'i tutuklandı | Video
28 Nisan 2026 | 09:38
Gaziantep merkezli 8 ilde 8 ay süren teknik takibin ardından düzenlenen yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonunda yakalanan 81 şüpheliden 70'i tutuklandı. Diğer 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gaziantep merkezli Adana, Ağrı, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 8 ay süren teknik takibin ardından düzenlenen yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonunda yakalanan 81 şüpheli, jandarmada tamamlanan yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şüphelilerin, suçtan elde edilen paraları İstanbul Kapalı Çarşı ve Adana'daki kuyumcular üzerinden akladıkları tespit edildi.
50 MİLYAR TL PARA HAREKETİ TESPİT EDİLMİŞ, 30 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU
Yapılan eş zamanlı şafak operasyonları çerçevesindeki aramalarda ise 171 adet banka kartı, 92 adet cep telefonu, 87 adet SIM kart, 33 adet hard disk /bilgisayar, 23 adet USB bellek, 6 adet hafıza kartı, 4 adet tablet ele geçirilmişti. Şüphelilerin son iki yıla ait MASAK incelemesinde 254 banka hesabı ve 121 kripto hesabında toplam 50 milyar TL para hareketi olduğu belirlenmiş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama kapsamında yaklaşık değeri 30,5 milyon TL olan 1 adet otomobil, 130 adet banka hesabı ve 1 adet arsa için el koyma tedbiri uygulanmıştı.
81 ŞÜPHELİDEN 70'İ TUTUKLANDI
Adliyede hakim karşısına çıkan 81 şüpheliden 70'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
