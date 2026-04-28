İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 67 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video

28 Nisan 2026 | 09:56

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 67 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapılan bir ev saptandı. Ev polis tarafından izlemeye alındı, eve giren çıkan kişi adım adım takip edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu eve dün operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İçeride gerçekleştirilen aramalarda ise 34 parça halinde daralı ağırlığı 50 kilo 760 gram gelen kristal formda metamfetamin madde, tek parça halinde 16 kilo 400 gram gelen sıvı formda metamfetamin madde, 10 parça halinde 73 kilo 800 gram gelen ara kimyasal madde ile birlikte bir hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 790 TL ve 400 dolar para ele geçirildi. Toplam 67 kilo 160 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği operasyon, polis kamerasına saniye saniye yansıdı. Evde gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınamadı için emniyete götürüldü. Zanlının, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edileceği duyuruldu.
