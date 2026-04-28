Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur: 'Kanser tedavisinde 2 yıl içinde akıllı aşı dönemi başlıyor'

28 Nisan 2026 | 11:16

TÜRK Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (Sayman) Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur da aşıların artık sadece hastalıklardan korunmak için değil, kanseri tedavi etmek için de kullanıldığını söyleyerek, şöyle dedi: "Özellikle mRNA teknolojisinin onkolojiye entegre edilmesiyle, tümör hücrelerini doğrudan hedef alan yeni nesil aşılar tıp dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştır. 2024 yılı itibarıyla melanom, pankreas ve prostat kanseri gibi zorlu türlerde geliştirilen mRNA tabanlı aşılar, ileri aşama klinik denemelerde çok olumlu sonuçlar vermiştir. Bu aşılar, hastanın kendi tümör yapısına özgü genetik kodları kullanarak, bağışıklık sistemine kanser hücrelerini nasıl yok edeceğini öğretmektedir."