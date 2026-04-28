Arnavutköy'de trafik kavgası hastaneye taştı: 2 yaralı | Video

28 Nisan 2026 | 15:28

Arnavutköy'de trafikte başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralıların yakınları arasında çıkan kavga hastane önüne taştı.

Olay, hafta sonu İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye gelen yaralı yakınlarının karşılaşmasıyla tartışma yeniden alevlendi. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar hastane önünde birbirine girdi. Yaşanan kavga ve arbede anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

