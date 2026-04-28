Şırnak'ta 590 milyon liralık kaçak altın ve döviz olayında 4 kişi tutuklandı | Video

Şırnak'ta 590 milyon liralık kaçak altın ve döviz olayında 4 kişi tutuklandı | Video

28 Nisan 2026 | 16:16

Şırnak'ın Cizre ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta ele geçirilen milyonlarca lira değerindeki altın ve döviz olayı ile ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şırnak Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 590 milyon lira olan 30 adet 1 kilogramlık külçe altın, 66 parça haline 85 kilo 939,5 gram altın, 90 bin 600 dolar ve 7 bin 470 euro ele geçirildi. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebi Cizre Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 10 şüpheliden H.Y., F.K., H.A. ve Ö.D. tutuklanıp cezaevine gönderilirken 2 kişi adli kontrol kararı ve 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

