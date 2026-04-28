İstanbul ve Tekirdağ’da sokak çetelerine yönelik eş zamanlı operasyon: 13 gözaltı | Video

28 Nisan 2026 | 15:30

İstanbul ve Tekirdağ’da çete örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, birçok suça karıştıkları iddiasıyla aranan 13 şüpheli gözaltına alındı. Yeni nesil motosikletli sokak çetelerine üye oldukları iddia edilen şüphelilerin, eylemleri yurt dışında firari olduğu bilinen elebaşından aldıkları anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma doğrultusunda yeni nesil suç çetelerine yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda suç faaliyetlerinde bulunan, liderliğini hakkında kırmızı bülten kararı olan ve yurt dışında olduğu saptanan firari bir çete elebaşı tarafından yönlendirilen kişilere yönelik İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

YAKALANAN ÇETE ÜYELERİNİN SUÇ HARİTASI
Organize polisi tarafından yakalanan şüphelilerin karıştıkları eylemler de ortaya çıktı. Buna göre zanlıların 9 Nisan'da Ataşehir'de bulunan bir galerinin silahlı saldırıya hedef olması, 11 Nisan'da Sarıyer'de bir galerinin kurşunlanması, 14 Nisan'da yine aynı ilçede bir başka oto galerisine yönelik kurşunlama eylemine teşebbüs edilmesi, aynı gün Bağcılar'da bir şahsa yönelik silahlı saldırı ve 21 Nisan Salı günü Zeytinburnu ilçesinde bir araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı da dahil olmak üzere 5 eyleme karıştıkları belirlendi.

EYLEMLERİN TALİMAT YURTDIŞINDAN
'Yağma amaçlı 'işyeri kurşunlama' ve 'tehdit' gibi suçları gerçekleştirdikleri ve 'haraç' motivasyonuyla birden fazla işyerine silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin, eylemleri yurt dışında firari olduğu bilinen bir çete elebaşından aldıkları anlaşıldı. Peş peşe yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan çete üyeleri, sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi. Zanlılar hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor.
