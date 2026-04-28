İstanbul ve Tekirdağ’da sokak çetelerine yönelik eş zamanlı operasyon: 13 gözaltı | Video
28 Nisan 2026 | 15:30
İstanbul ve Tekirdağ’da çete örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, birçok suça karıştıkları iddiasıyla aranan 13 şüpheli gözaltına alındı. Yeni nesil motosikletli sokak çetelerine üye oldukları iddia edilen şüphelilerin, eylemleri yurt dışında firari olduğu bilinen elebaşından aldıkları anlaşıldı.
YAKALANAN ÇETE ÜYELERİNİN SUÇ HARİTASI
Organize polisi tarafından yakalanan şüphelilerin karıştıkları eylemler de ortaya çıktı. Buna göre zanlıların 9 Nisan'da Ataşehir'de bulunan bir galerinin silahlı saldırıya hedef olması, 11 Nisan'da Sarıyer'de bir galerinin kurşunlanması, 14 Nisan'da yine aynı ilçede bir başka oto galerisine yönelik kurşunlama eylemine teşebbüs edilmesi, aynı gün Bağcılar'da bir şahsa yönelik silahlı saldırı ve 21 Nisan Salı günü Zeytinburnu ilçesinde bir araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı da dahil olmak üzere 5 eyleme karıştıkları belirlendi.
EYLEMLERİN TALİMAT YURTDIŞINDAN
'Yağma amaçlı 'işyeri kurşunlama' ve 'tehdit' gibi suçları gerçekleştirdikleri ve 'haraç' motivasyonuyla birden fazla işyerine silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin, eylemleri yurt dışında firari olduğu bilinen bir çete elebaşından aldıkları anlaşıldı. Peş peşe yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan çete üyeleri, sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi. Zanlılar hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor.
Arnavutköy'de trafik kavgası hastaneye taştı: 2 yaralı | Video 28.04.2026 | 14:35
Metrolar ve duraklarda hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı | Video 28.04.2026 | 10:44
Seyrantepe'de trafik levhasına çapıp takla atan araç kamerada | Video 28.04.2026 | 09:20
Yasa dışı bahis operasyonunda 81 şüpheliden 70'i tutuklandı | Video 28.04.2026 | 09:12
Köprü korkuluklarına çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı | Video 28.04.2026 | 08:30
Amasya'da iki genç kızın saniyelerle kurtulduğu kaza anı kamerada | Video 28.04.2026 | 08:03
Düzce'de uçuruma yuvarlanan 3 kişi operasyonla kurtarıldı | Video 28.04.2026 | 07:53
Kayseri’de SUV araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 28.04.2026 | 07:30
Yatağan-Milas Karayolu'nda kaza: 1 yaralı 27.04.2026 | 23:28