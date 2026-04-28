İstanbul ve Tekirdağ’da sokak çetelerine yönelik eş zamanlı operasyon: 13 gözaltı | Video

28 Nisan 2026 | 15:30

İstanbul ve Tekirdağ’da çete örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, birçok suça karıştıkları iddiasıyla aranan 13 şüpheli gözaltına alındı. Yeni nesil motosikletli sokak çetelerine üye oldukları iddia edilen şüphelilerin, eylemleri yurt dışında firari olduğu bilinen elebaşından aldıkları anlaşıldı.