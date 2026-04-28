Başakşehir'de alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı | Video

28 Nisan 2026 | 16:34

İstanbul'un Başakşehir'de alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen 2 şahıs arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi yaralanırken olayın ardından kaçan adam ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 26 Nisan Pazar günü İstanbul'un Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesi 2. Kısım Kamelya Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, tekstil işiyle uğraştıkları öğrenilen ve aralarında alacak-verecek meselesi bulunan şahıslardan biri, husumetlisinin evinin önünde beklemeye başladı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi de yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı. Olayın ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamın yerde yattığı anlar kameraya yansırken, olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, olay yerinden kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

