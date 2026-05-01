Taksim Meydanı'na çıkan yollar 1 Mayıs tedbirleri kapsamında kapatıldı | Video
01 Mayıs 2026 | 10:30
Taksim Meydanı’na çıkan yollar ve sokaklar, güvenlik gerekçesiyle demir bariyerlerle kapatıldı.
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü uygulanacak güvenlik önlemlerini, trafiğe kapatılan yolları ve alternatif güzergahları kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, günün İstanbul'da huzur ve güven içerisinde geçmesi için tüm birimlerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Valilik, "Sanal Devriye" faaliyetleri sırasında bazı marjinal grupların 1 Mayıs'ı bahane ederek sosyal medya üzerinden yasa dışı eylem çağrıları yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada; kentin huzurunu korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve olası yasa dışı girişimlerin önüne geçmek amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında bir dizi ek tedbirin alındığı vurgulandı.
