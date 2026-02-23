Video Haber Arnavutköy'de sır ölüm: Çinli iş insanının kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da hakkında kayıp başvurusu yapılan Çinli iş insanı Yong Wang (38)'ın cansız bedeni, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde Arnavutköy'de bir tarlada gömülü halde bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Çinli iş insanını gasbetmek isteyenlerin öldürdüğü tespit edilirken, 1'i kadın olmak üzere toplam 10 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldı.Şüphelilerin Çin'de yakalandığı bildirildi.

