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Erzurum’da dev narkotik operasyonu: 14 gözaltı | Video

Erzurum’da dev narkotik operasyonu: 14 gözaltı | Video

27 Haziran 2026 12:36

Erzurum’da uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen projeli operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında çok miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve silah ele geçirildi.

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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının engellenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Projeli çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen ilk operasyonlarda, toplam 21 şahsa "Uyuşturucu Madde Ticareti" (TCK-188) ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" (TCK-191) suçlarından adli işlem yapıldı. Bu aramalarda 69,27 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 11 gram metamfetamin ve 5 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren narkotik ekipleri, yürütülen projeli çalışmanın devamı kapsamında dün yeni bir operasyona daha imza attı. Yapılan baskınlarda; 4,86 gram esrar, 3 adet ecstasy hap, 0,70 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 1 adet hassas terazi, 2 adet pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait 14 adet kartuş ele geçirildi.

Yürütülen planlı faaliyetlerin genel toplamında ise; 85,83 gram uyuşturucu madde, 3 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 5 adet cam aparat, 2 adet pompalı tüfek ve 14 adet kartuşa el konuldu. Operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" (TCK-188) suçundan başlatılan adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatı ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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