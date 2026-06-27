Erzurum’da dev narkotik operasyonu: 14 gözaltı | Video

27 Haziran 2026 12:36

Erzurum’da uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen projeli operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında çok miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve silah ele geçirildi.