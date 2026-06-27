Konya merkezli yurt dışı bağlantılı 3 ilde eş zamanlı siber dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı | Video
27 Haziran 2026 12:32
Polis ekipleri tarafından Konya merkezli yurt dışı bağlantılı 3 ilde eş zamanlı siber dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli tutuklandı.
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