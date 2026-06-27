Video Yaşam Konya merkezli yurt dışı bağlantılı 3 ilde eş zamanlı siber dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı | Video
Konya merkezli yurt dışı bağlantılı 3 ilde eş zamanlı siber dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı | Video

Konya merkezli yurt dışı bağlantılı 3 ilde eş zamanlı siber dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı | Video

27 Haziran 2026 12:32

Polis ekipleri tarafından Konya merkezli yurt dışı bağlantılı 3 ilde eş zamanlı siber dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli tutuklandı.

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*Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran yurt dışı bağlantılı suç şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturmada, bir şahsın internet ortamında yatırım yapma vaadiyle kandırılarak toplam 1 milyon 500 bin TL maddi zarara uğratıldığı tespit edildi. Olayın aydınlatılmasına yönelik gerçekleştirilen teknik ve mali incelemeler neticesinde suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslar tespit edilirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Adana, Bursa ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüpheli şahsın firari olduğu, yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Ayrıca dosya kapsamında bağlantısı bulunan 2 şahsın farklı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunduğu, 1 şahsın ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adli makamlarca yapılan değerlendirme sonucunda; 1 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. 6 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Ceza infaz kurumunda bulunan 2 şüpheli şahıs ise dosya kapsamında ayrıca tutuklandı.
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