Video Yaşam Hatay'da kahreden olay kamerada: Denize düşen adam boğularak can verdi! | Video
Hatay'da kahreden olay kamerada: Denize düşen adam boğularak can verdi! | Video

Hatay'da kahreden olay kamerada: Denize düşen adam boğularak can verdi! | Video

27 Haziran 2026 09:36

Hatay’ın Payas ilçesinde denize düşen Cengiz Gül’ün çırpınarak can verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 22 Haziran tarihinde Payas ilçesi Karacami Mahallesi sahil kenarında yaşandı. Sabahın erken saatlerinde balıkçı barınağına giden 60 yaşındaki Cengiz Gül, barınakta gezdiği esnada dengesini kaybetmesiyle denize düştü. Denize düşen Gül, boğularak öldü. Olayı fark eden çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sahil güvenlik ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen dalgıç ekibi, ölen adamın cansız bedenini çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle öldüğü tespit edilen Gül'ün cansız bedeni cenaze aracıyla morga götürüldü. Denize düşüp boğularak ölen Gül'ün çırpınarak can verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; dengesini kaybederek tekneden düşen Gül'ün denizde çırpınarak kurtulmaya çalışırken can verdiği anlar kameraya kaydedildi.

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