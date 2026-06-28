Ankara'da 'Turkuaz' operasyonu: 58 tutuklama 28 Haziran 2026 09:06 Ankara’da NATO Zirvesi öncesi düzenlenen 'Turkuaz' operasyonları kapsamında gözaltına alınan 58 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesi 'Operasyon Turkuaz' adı altında uygulamaya konan üst düzey güvenlik tedbirlerini sürdürüyor. NATO görev alanları kapsamında belirlenen bölgelerde çok sayıda ekip görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan kırmızı alanlarda ise özel tedbirler alındı. Bu kapsamda tüm birimlerin katılımıyla aktif suça karışan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. 46 tim ve 396 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından arandığı tespit edilen 58 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 58 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi