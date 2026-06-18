Görenlerin midesi bulanıyor ama zenginler servet ödüyor: İşte dünyanın en tuhaf lezzeti!
18 Haziran 2026 14:14
Dışarıdan bakıldığında tüylü, sevimli küçük bir hayvanı andıran bu yiyeceğin, dünyanın en lüks restoranlarında servis edilen paha biçilemez bir deniz ürünü olduğuna inanabiliyor musunuz? Japon mutfağının sır gibi saklanan ve görenleri ilk bakışta şaşkına çeviren bu yeni gastronomi mucizesi, yemeklere dair tüm tabularınızı yerle bir edecek. İşte cesaret gerektiren lezzetin ardındaki inanılmaz sır!
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