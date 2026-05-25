Küresel Sumud Filosu'nda saldırıya uğrayan aktivistlerden 9'u daha taburcu edildi

25 Mayıs 2026 | 14:34

İsrail'in uluslararası sularda saldırısı sonucu Küresel Sumud Filosu'nda yaralanan ve İstanbul'da tedavi edilen 9 aktivist daha taburcu oldu. Gazze ablukasını kırmak ve bölgeye yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler, uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğradı. Bir süre alıkonulan aktivistler Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. İstanbul'daki hastanelerde tedavi altına alınan 53 aktivistten 41'i geçtiğimiz günlerde taburcu edildi. Tedavileri tamamlanan 9 aktivistin de bugün tedavileri tamamlandı. Toplam 50 kişi taburcu edilirken, 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

