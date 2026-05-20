Katil İsrail’den Sumud aktivistlerine ters kelepçeyle işkence: Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir barbarlık sınırlarını aştı! | Video

20 Mayıs 2026 | 15:51

İşgalci İsrail'in Gazze filosuna yönelik hukuksuz baskınının ardından ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü. Aktivistler ters kelepçeyle diz çöktürülürken, aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor" diyerek müdahaleyi alkışlaması siyonistlerin insanlık dışı yönünü bir kez daha gösterdi.