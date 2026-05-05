Rusya Ukrayna'da gaz üretim tesislerini vurdu: 5 ölü | Video
05 Mayıs 2026 | 15:43
Rus güçlerinin Ukrayna'nın Poltava ve Harkov bölgelerindeki gaz üretim tesislerine düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında ikisi kurtarma görevlisi olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.
Poltava Bölge Valisi Vitalii Diakivnych, iki noktada doğrudan isabet ve düşen enkaz rapor edildiğini, saldırı nedeniyle yaklaşık 3 bin 500 müşteriye giden gazın kesildiğini söyledi.
RUSYA, 11 BALİSTİK FÜZE VE 164 İNSANSIZ HAVA ARACI FIRLATTI
Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın dün yerel saatle 18.00'den bu yana ülkeye 11 balistik füze ve 164 insansız hava aracı fırlattığı bildirildi. Bunlardan bir füze ve 149 İHA'nın düşürüldüğü veya etkisiz hale getirildiği, ancak 8 füze ve 14 İHA'nın 14 farklı noktaya isabet ettiği bildirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
Rusya Ukrayna'da gaz üretim tesislerini vurdu: 5 ölü | Video 05.05.2026 | 15:28
00:51
01:07
00:52
Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: 21 ölü, 61 yaralı | Video 05.05.2026 | 08:38
06:49
Son dakika | İran: ABD savaş gemisi iki füze ile vuruldu | Video 04.05.2026 | 13:22
00:19
00:50
Sudan'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 14 ölü, 16 yaralı | Video 01.05.2026 | 11:52
05:23
00:50
Güney Kore'de apartman yangını: 2 ölü, 6 yaralı | Video 30.04.2026 | 15:36
28:35
Son dakika | Sumud Filosu aktivistleri canlı yayında | Video 30.04.2026 | 08:22
00:41
Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırısı kamerada | Video 30.04.2026 | 08:17
10:44
Küresel Sumud Filosu'na İsrail'den yasadışı müdahale | Video 30.04.2026 | 07:50
01:00
Meksika'da kartelin lider kadrosundan Flores Silva yakalandı | Video 28.04.2026 | 15:04
01:17
İspanya'da depo yangınında ateş hortumu çıktı | Video 28.04.2026 | 14:16
04:47
04:37
Endonezya'da tren kazası: 14 ölü, 84 yaralı | Video 28.04.2026 | 11:10
05:19
Kerkük’te freni boşalan kamyon 35 aracı ezdi: 7 ölü 27.04.2026 | 10:36
00:41
Japonya’da 6.2 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 27.04.2026 | 08:19
00:14
ABD Başkanı Trump'ın programında ateş açan saldırgan kamerada | Video 26.04.2026 | 07:55
03:17
ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı programda silah sesi paniği | Video 26.04.2026 | 07:50