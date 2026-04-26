ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı programda silah sesi paniği | Video

26 Nisan 2026 | 07:54

ABD Başkanı Donald Trump, kabine üyeleri ile birlikte katıldığı yemekli bir programda silah seslerinin duyulması üzerine salondan tahliye edildi. Trump, saldırı şüphelisinin yakalandığını duyurarak, "First lady, başkan yardımcısı ve tüm kabine üyeleri çok iyi durumda" açıklamasında bulundu.