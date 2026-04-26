ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı programda silah sesi paniği | Video

26 Nisan 2026 | 07:54

ABD Başkanı Donald Trump, kabine üyeleri ile birlikte katıldığı yemekli bir programda silah seslerinin duyulması üzerine salondan tahliye edildi. Trump, saldırı şüphelisinin yakalandığını duyurarak, "First lady, başkan yardımcısı ve tüm kabine üyeleri çok iyi durumda" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ve kabinesindeki isimlerin katılımıyla başkent Washington'daki bir otelde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği korku dolu anlara sahne oldu. Peş peşe silah seslerinin duyulması üzerine salonda büyük panik yaşanırken, Trump ve beraberindekiler Gizli Servis tarafından hızlı bir şekilde olay yerinden tahliye edildi. Trump, konuyla ilgili 'Truth' sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Washington'da oldukça olaylı bir akşam yaşandı. Gizli Servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Saldırgan yakalandı ve ben gecenin devam etmesi tavsiyesinde bulundum" ifadelerini kullandı. Buna rağmen kolluk kuvvetlerinin etkinliğin yapıldığı oteli terk etmelerini istediğini aktaran Trump, "Beyaz Saray basın brifingi odasında bir basın toplantısı düzenleyeceğim. First lady, başkan yardımcısı ve tüm kabine üyeleri çok iyi durumda. İlgili tüm temsilcilerle görüştüm ve etkinlikle ilgili 30 gün içinde yeniden planlama yapacağız" dedi.
